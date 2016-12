Cultura

Cultura

Duplo concerto de Ana Moura em Ponta Delgada

A fadista portuguesa actuará na cidade de Ponta Delgada nos dias sete e oito de Outubro, pelas 21h30.

Depois de, em 2013, esgotar o auditório do Teatro Micaelense com o concerto de apresentação de “Desfado”, o álbum mais vendido de um artista português nos últimos dez anos, Ana Moura regressa para apresentar o seu novo álbum, “Moura”.

“Moura” dá continuidade à parceria com o reputado produtor norte-americano, Larry Klein, cujo extraordinário currículo inclui gravações com Joni Mitchell, Herbie Hancock, Madeleine Peyroux ou Melody Gardot. Disco de platina em apenas duas semanas, “Moura” volta a juntar a voz da fadista a alguns dos mais notáveis nomes de uma nova geração de compositores nacionais, como os de Pedro da Silva Martins e Luís José Martins (Deolinda), Miguel Araújo (Os Azeitonas), Márcia, Samuel Úria e Jorge Cruz (Diabo na Cruz).

A este valoroso grupo de autores juntam-se ainda Pedro Abrunhosa, Carlos Tê, Edu Mundo e duas parelhas com África no horizonte - Kalaf Epalanga (Buraka Som Sistema) escreve para um original de Sara Tavares, enquanto o escritor José Eduardo Agualusa assina uma letra para um tema do também angolano Toty Sa'Med.

Os poemas dos dois fados tradicionais ficam por conta de duas das grandes letristas do fado na actualidade: Manuela de Freitas e Maria do Rosário Pedreira.

Em palco, Ana Moura continuará a contar com o excelente naipe de músicos que a tem acompanhado nos últimos anos: Ângelo Freire (guitarra portuguesa), Pedro Soares (viola de fado), André Moreira (baixo), João Gomes (teclado) e Mário Costa (bateria e percussão).

Os concertos estão marcados para os dias sete e oito de Outubro, pelas 21h30, no Teatro Micaelense, em Ponta Delgada.

Foto: www.anamoura.com.pt/

JornalDiario

2016-08-15 14:00:00

Imprimir notícia