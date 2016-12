FAÇA UM LIKE NA NOSSA PÁGINA

Quotidiano

É sempre possível fazer mais e melhor

O vice-presidente do Governo Regional diz que é sempre possível fazer mais e melhor a favor das pessoas.

O vice-presidente do Governo dos Açores destacou a cooperação entre o Executivo Regional e os órgãos autárquicos, designadamente a Câmara Municipal da Praia da Vitória, que tem sido possível consolidar com obras como a da Casa Mortuária das Quatro Ribeiras, naquele concelho da ilha Terceira.

Sérgio Ávila, que falava domingo na inauguração desta obra, salientou que essa cooperação tem tornado as freguesias da Região “sítios cada vez melhores”, fazendo com que “as pessoas que vivem em cada freguesia tenham cada vez mais condições de vida e possam também, em cada momento, ter as infraestruturas de que necessitam”.

Para o vice-presidente, “o trabalho em conjunto, a junção de forças e o triunfo sobre as adversidades” conduzem ao objectivo de quantos “querem servir as pessoas”, como no caso da infraestrutura agora inaugurada.

“Estamos aqui a materializar a cooperação e a dar um exemplo a todos aqueles que o devem seguir”, afirmou Sérgio Ávila, acrescentando que, “em conjunto, é sempre possível fazer mais e melhor a favor das pessoas”.

2016-08-16 09:05:00

