Quotidiano

Quotidiano

Governo investe no associativismo juvenil

Na actual legislatura, o Governo dos Açores investiu cerca de 1,3 milhões de euros no associativismo juvenil.

A secretária regional Adjunta da Presidência para os Assuntos Parlamentares destacou a atenção que o movimento associativo juvenil tem merecido da parte do Governo dos Açores, salientando o papel das associações nas respostas aos desafios que se colocam.

“Nós acreditamos vivamente que a capacidade agregadora das associações, associada à criatividade, à energia e à irreverência da juventude, nos ajudam a construir respostas inovadoras para os desafios que temos que enfrentar”, afirmou Isabel Rodrigues, que falava na inauguração da sede da Associação UnoJovens de Ponta Garça, em Vila Franca do Campo.

Na sua intervenção, Isabel Rodrigues revelou que nesta legislatura, “só em apoio ao associativismo juvenil, o Governo dos Açores terá despendido cerca de 1,3 milhões de euros”.

A este investimento há que juntar os apoios criados no âmbito das políticas de juventude que contribuem para o desenvolvimento integral dos jovens e para a construção da sua autonomia, apoiando e promovendo a concretização de projectos de milhares de jovens em toda a Região.

“Nestes quatro anos, em políticas dirigidas especificamente à juventude, o Governo dos Açores investiu, e muito bem, cerca de nove milhões de euros”, sublinhou.

A secretária regional salientou, por isso, que “não poderíamos ter escolhido maneira mais feliz para assinalar o Dia Internacional da Juventude do que inaugurando as instalações da sede da Associação UnoJovens”.

“Desde logo, porque a associação, pelo trabalho que tem desempenhado na freguesia de Ponta Garça, e não só, tem hoje um lugar de destaque enquanto exemplo daquilo que pode ser, e é efectivamente, o movimento associativo juvenil e de como essa acção se reflecte de maneira muito positiva na vida das comunidades e na vida da nossa Região”, afirmou.

A nova sede, integrada em parte do edifício recuperado da antiga escola básica e integrada da freguesia, resultou dos esforços da associação, da Câmara Municipal de Vila Franca do Campo, que cedeu o edifício e mão-de-obra, e do Governo Regional, que financiou as obras de recuperação.

Numa referência ao Dia Internacional da Juventude, Isabel Rodrigues destacou a importância que os jovens têm na sociedade, salientando que “não são só o futuro, são já o presente".

"Temos de trabalhar para eles, para lhes dar um presente que lhes permita, no futuro, serem cidadãos participantes, completos e realizados”, frisou.

JornalDiario

2016-08-16 10:00:00

Imprimir notícia