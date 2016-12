MÃ©dico detido por suspeita de abuso sexual

FAÇA UM LIKE NA NOSSA PÁGINA

Médico detido por suspeita de abuso sexual

O detido, de 34 anos de idade, é suspeito da presumível prática de dois crimes de abuso sexual de pessoa internada.

A Polícia Judiciária, através do Departamento de Investigação Criminal de Ponta Delgada, identificou e deteve um médico pela presumível prática de dois crimes de abuso sexual de pessoa internada, perpetrados no interior de um gabinete médico do serviço de urgência de uma unidade hospitalar.

A vítima, de 33 anos de idade, havia dado entrada naquele serviço, em estado febril e com dores de ouvidos e garganta, acabando por ser abusada pelo clínico, altura em que fugiu do gabinete e foi pedir ajuda.

O detido, de 34 anos de idade, foi submetido a primeiro interrogatório judicial e ficou proibido de sair da ilha de S. Miguel e obrigado a entregar o passaporte.

2016-08-16 15:40:00

