111 evacuaÃ§Ãµes mÃ©dicas realizadas nos AÃ§ores

111 evacuações médicas realizadas nos Açores

Desde Janeiro deste ano, a Força Aérea realizou 111 evacuações médicas nos Açores, sendo que a maioria registou-se inter-ilhas.

A Força Aérea contabilizou desde Janeiro deste ano 111 evacuações aeromédicas nos Açores, sendo que a maioria registou-se entre as ilhas da região e 20 entre o Arquipélago e o território continental.

"Desde o início do ano, a Força Aérea realizou 111 evacuações sanitárias. Dessas, 20 foram feitas entre o Continente e a Região Autónoma dos Açores. Na totalidade das evacuações aeromédicas estiveram envolvidos 128 doentes e a Força Aérea realizou bem mais de 200 horas de voo em todas elas", avançou à Agência Lusa o porta-voz da Força Aérea.

Segundo o coronel Rui Roque, a maioria das evacuações médicas é feita entre ilhas dos Açores, com o transporte de doentes para o Faial, Terceira e S. Miguel, únicas dotadas de unidades hospitalares.

Desde Janeiro de 2016, foram ainda realizadas 20 evacuações médicas dos Açores para o Continente, duas através de uma aeronave C-295 para transportar mais do que um doente em simultâneo e 18 através do Falcon 50, sendo que a última missão no Arquipélago foi feita no primeiro fim-de-semana de Agosto.

2016-08-17 10:00:00

