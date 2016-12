Quotidiano

Quotidiano

Lagoa organiza triatlo gratuito

A acção realiza-se no próximo dia 11 de Setembro e terá início no porto da Caloura, sendo aberto a toda a população.

No dia 11 de Setembro será realizado o Triatlo Trilhos da Lagoa, iniciativa que terá início no porto da Caloura, pelas 10h00, e será desenvolvida pelo concelho lagoense.

A Câmara Municipal de Lagoa, em parceria com o Clube Náutico de Lagoa, o Clube de Atletismo da Escola Preparatória de Lagoa e a Federação de Triatlo Portugal, organiza assim um evento desportivo de grande dimensão que será de participação gratuita e aberta a toda a população.

O triatlo é, desde 2000, uma modalidade olímpica, que combina as disciplinas de natação, ciclismo e corrida. O Triatlo Trilhos da Lagoa poderá ser disputado individualmente ou em equipas de três elementos, contemplando uma prova para adultos e outra juvenil, esta dedicada a menores de 15 anos.

A prova dos adultos será iniciada com 400m de natação, seguindo com 20Km de bicicleta e terminando com 5Km de corrida. Por sua vez, a vertente juvenil terá 100m de natação, 4Km de bicicleta e 1Km de corrida.

Para informação adicional ou efectuar inscrições, deverá ser utilizado o endereço de e-mail do Serviço de Desporto e Juventude, desporto@lagoa-acores.pt, ou o número de telefone 296 960 600.

Numa só iniciativa a Câmara Municipal procura divulgar três modalidades distintas e, simultaneamente, o património natural do concelho. Tanto o desporto como o ambiente são áreas estratégicas de grande importância no Plano Anual de Actividades da autarquia lagoense, e também com objectivos bem definidos no âmbito Rede Portuguesa de Municípios Saudáveis.

JornalDiario

2016-08-17 11:00:00

Imprimir notícia