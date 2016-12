Lazer

Convento dos Franciscanos recebe Festa Branca

A sexta edição da Festa Branca, a realizar no Convento dos Franciscanos na Lagoa, está marcada já para o próximo sábado.

É já no próximo sábado que o Convento dos Franciscanos, em Santa Cruz, cobrir-se-á de branco para acolher mais uma edição da Festa Branca.

Trata-se de uma iniciativa organizada pela Câmara Municipal de Lagoa que, de edição para edição, tem cativado cada vez mais público numa noite que pretende conciliar exuberância, convívio e ritmos propícios à época do Verão.

Considerando este facto, este ano, a autarquia inovou o conceito inicial da festa, prolongando-a para o Jardim do Convento dos Franciscanos, que servirá de zona onde ficarão localizados vários bares e zonas para confraternização entre os participantes com apetrechos próprios para o efeito.

Este ano, a inovação passa, também, por ter dois palcos onde actuarão duas bandas: as conceituadas Banda. Com e a Banda 8 que actuarão em simultâneo em palcos distintos, um localizado na zona do antigo parque infantil, ali anteriormente localizado, e a outra, como já é habitual, no claustro daquele ex libris.

Como Dj's marcarão presença o DJ Luis Paiva e DJ lagoense Fábio S, que abrirá a festa a partir das 23h00. Acrescenta-se ainda que, no adro do convento situar-se-ão bares e zonas de descanso, bem como na parte de trás do convento se localizará o tradicional bar de comes e bebes, onde haverá também o habitual bar na zona interior junto ao claustro.

À semelhança do ano passado, prevê-se um espectáculo de abertura protagonizado pela Associação Tradições, que tal como a decoração que valorizará o artesanato açoriano, estará virado para a temática dos Açores com grandes surpresas a desvendar.

2016-08-17 12:00:00

