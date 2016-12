Polí­tica

824 candidaturas aos apoios do SAFIAGRI III

O secretário regional da Agricultura e Ambiente revelou hoje que 824 agricultores candidataram-se aos apoios do SAFIAGRI III.

O secretário regional da Agricultura e Ambiente revelou hoje, em S. Miguel, que se candidataram 824 agricultores à linha de apoio criada pelo Governo dos Açores para compensar financeiramente os encargos com empréstimos aplicados em investimento nas explorações agrícolas.

“Estas candidaturas abrangem um volume de empréstimos de 79 milhões de euros”, salientou Neto Viveiros, acrescentando que, apesar do prazo só terminar na sexta-feira, 19 de agosto, “foram já analisados e aprovados 230 processos, que se traduzem num apoio de cerca de 350 mil euros”.

O titular da pasta da Agricultura, que falava na inauguração do Complexo de Reservatórios de Água do Bardo da Cruz, na freguesia de Santo António, concelho de Ponta Delgada, frisou que esta medida foi determinada pela consciência do “avultado investimento [em modernização] que foi feito pelos agricultores e dos desafios que enfrentam, em particular no sector do leite”.

Na sua intervenção, Neto Viveiros destacou a taxa de 107% de cumprimento na abertura dos concursos inscritos na Carta Regional de Obras Públicas para investimento nos terrenos com maior aptidão agrícola, revelando que a capacidade de armazenamento de água “atinge nesta legislatura cerca de 650.000 m3 e abrange quase 5.000 explorações de todas as ilhas”.

“É com agrado que destaco que, apesar de ser um investimento que tem de ser prosseguido e incrementado, esta empreitada que hoje inauguramos integra as 61 obras lançadas nesta legislatura através da IROA nos perímetros de ordenamento agrário da Região”, afirmou.

Na construção e beneficiação de caminhos agrícolas e rurais, no abastecimento de água e na electrificação foi feito um investimento global de cerca de 12 milhões de euros em novas empreitadas, não contabilizando os trabalhos de manutenção.

Para Neto Viveiros, trata-se de "um investimento público reprodutivo que beneficia a actividade privada" ao contribuir para a "redução de custos e melhoria das condições de trabalho dos produtores".

“O vosso trabalho dá mais rendimento e mais riqueza às nossas ilhas e às nossas populações, gerando mais emprego e oportunidades de negócio” afirmou Neto Viveiros, dirigindo-se aos agricultores presentes nesta cerimónia.

Os novos reservatórios do Bardo da Cruz servem 1.300 hectares de pastagem, que passam a beneficiar de um aumento da capacidade de armazenamento de 1.200 para 1.800 m3 de água.

2016-08-17 14:12:00

