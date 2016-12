FAÇA UM LIKE NA NOSSA PÁGINA

Quotidiano

Grupos Oriental e Central em alerta amarelo

A passagem de uma superfície frontal fria vai condicionar o estado do tempo hoje nas ilhas dos grupos Central e Oriental.

O Serviço Regional de Protecção Civil e Bombeiros dos Açores (SRPCBA) emitiu uma nota em que informa que, segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), a passagem de uma superfície frontal fria que atravessa o Arquipélago, originou precipitação fraca a moderada nos grupos Ocidental e Central, nos quais foram registados 25,2 milímetros às 06h00 na estação de S. Jorge/Aeroporto.

Prevendo a possibilidade de ocorrências semelhantes, especialmente nas ilhas dos grupos Central e Oriental onde a orografia é relevante, foi emitido o seguinte aviso:

Para o Grupo Central

Aviso AMARELO referente a:

PRECIPITAÇÃO

No período entre as 07H00 e as 13H00 de hoje, 18 de Agosto.

Para o Grupo Oriental

Aviso AMARELO referente a:

PRECIPITAÇÃO

No período entre as 07H00 e as 18H00 de hoje, 18 de Agosto.

O SRPCBA recorda que o eventual impacto destes efeitos pode ser minimizado, sobretudo através da adopção de comportamentos adequados, pelo que, em particular nas zonas mais vulneráveis, recomenda-se a observação e divulgação das principais medidas de autoproteção para estas situações.

2016-08-18 09:05:00

