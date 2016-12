Centro comunitÃ¡rio reabilitado na Terceira

Quotidiano

Centro comunitário reabilitado na Terceira

O Governo dos Açores vai reabilitar o Centro de Actividades de Tempos Livres da Confederação Operária Terceirense.

A secretária regional da Solidariedade Social presidiu, em Angra do Heroísmo, à cerimónia de lançamento da primeira pedra da obra de remodelação do Centro Comunitário e Centro de Actividades de Tempos Livres da Confederação Operária Terceirense, um investimento que conta com um apoio do Governo dos Açores superior a um milhão de euros.

Andreia Cardoso salientou que projectos como este que agora se inicia “foram definidos no início da legislatura como uma das traves mestras das políticas sociais do Governo Regional”, nomeadamente o reforço e requalificação da rede regional de equipamentos e serviços sociais.

Na sua intervenção, Andreia Cardoso apontou a criação de equipamentos sociais dirigidos à infância e juventude como um meio particularmente importante de facilitação e apoio à sustentabilidade familiar, reafirmando a aposta do Governo dos Açores em políticas nesta área.

“Definimos como essencial nesta legislatura o reforço do rendimento disponível das famílias”, frisou a secretária regional, lembrando que o Executivo manteve e reforçou o Complemento Regional ao Abono de Família e implementou a redução das comparticipações familiares no que concerne as respostas dirigidas ao público mais jovem.

Andreia Cardoso salientou ainda que a Região aumentou significativamente o número de respostas sociais na área da infância e juventude, garantindo que esta é uma opção clara do Governo dos Açores, que tem vindo a ser acompanhada de um reforço, também significativo, das verbas disponibilizadas para o investimento e manutenção destas estruturas.

A titular da pasta da Solidariedade Social destacou ainda as apostas do Governo dos Açores em respostas diferenciadas e mais abrangentes, recordando a recente criação de dois centros de actividades de tempos livres, nas ilhas de S. Miguel e Terceira, que integrarão uma faixa etária mais alargada, estando igualmente dotados de todas as condições necessárias à integração de jovens portadores de deficiência.

A remodelação do Centro Comunitário e Centro de Actividades de Tempos Livres da Confederação Operária Terceirense, empreitada inscrita na Carta Regional das Obras Públicas, permitirá integrar 46 crianças na valência dedicada aos tempos livres, assim como os serviços administrativos e outros serviços técnicos disponibilizados pela instituição, que ocuparão o espaço dedicado ao Centro Comunitário.

JornalDiario

2016-08-18 11:00:00

